Dubai Airshow 2021: Rostec presenta le novità

Viktor Kladov, direttore per la cooperazione internazionale e la politica regionale della società statale Rostec, ha rilasciato un’intervista esclusiva a... 15.11.2021, Sputnik Italia

Tra le novità in esposizione ci sarà il velivolo tattico leggero Checkmate che tanto ha fatto parlare di sé all’esposizione aeronautica 2021 MAKS Air Show e che già ha suscitato l’interesse di potenziali acquirenti arabi.Esemplari russi all’esteroIl Dubai Airshow 2021 è una delle prime esposizioni aeronautiche che si tengono durante la pandemia. Molti si stanno preparando a sorprendere ospiti e partecipanti della manifestazione e Rostec in questo senso non fa eccezione. La società pubblica russa presenterà un gran numero di novità, comprese quelle più chiacchierate.A tal proposito il top manager di Rostec ha sottolineato:Sarà presentato anche il velivolo di linea MS-21 (il cui diametro della fusoliera è stato aumentato) e la versione business del velivolo Superjet-100, jet con una autonomia ancora maggiore.Inoltre, in occasione della manifestazione di Dubai saranno esposti non soltanto i nuovi aerei, ma anche gli elicotteri e i droni prodotti da Rostec.A tal proposito Kladov ha aggiunto:Scacco matto in Medio Oriente?Pochissimi giorni dopo la prima presentazione di Checkmate (in inglese, “scacco matto”) all’esposizione aeronautica MAKS-2021, è emersa la possibilità di esportare alcuni modelli nei Paesi del Medio Oriente. E all’esposizione di Dubai Rostec intende consolidare il successo di questa novità aeronautica russa.Elicotteri a pilotaggio remotoCome evidenziato da Kladov, anche gli elicotteri non hanno lasciato indifferenti i committenti arabi. Tra i primi interessati a questi modelli ci sono gli Emirati arabi uniti che non saranno di certo gli ultimi.Spazio per gli intrighiIn merito alle aspettative sulla imminente partecipazione di Rostec al Dubai Airshow 2021, Kladov osserva che ci saranno interessati incontri e trattative negli Emirati.Kladov continua:L’esposizione internazionale aeronautica di Dubai si terrà dal 14 al 18 novembre.

