Crisi dei migranti al confine con Bielorussia: strappo tra Vaticano e Polonia

Parole dure di condanna usate in un commento per Adnkronos da Monsignor Giancarlo Perego, presidente della Commissione episcopale della Cei preposta alle migrazioni nonché presidente di Migrantes, in relazione alla scelta delle autorità polacche di erigere un muro al confine della Bielorussia per respingere i migranti mediorientali che vogliono spostarsi più a ovest, verso Germania e Paesi del Nord Europa.Il rappresentante della Cei ha poi criticato l'indifferenza e la mancanza di umanità della scelta di non accogliere "povera gente".Infine Monsignor Perego non ha lesinato critiche all'indirizzo della "paura dell'Europa" che si difende con i muri "da un mondo che cammina".Crisi migratoria al confine con la BielorussiaDiverse migliaia di migranti si sono concentrati al confine tra Bielorussia e Polonia nelle ultime settimane, sperando di raggiungere i Paesi della Ue. Polonia, Lettonia e Lituania hanno accusato la Bielorussia di facilitare il flusso migratorio verso la Ue, chiedendo a Bruxelles sanzioni e maggiori misure preventive contro Minsk. La Bielorussia respinge le accuse e sostiene di non essere in grado di contrastare l'afflusso di migranti sotto il peso delle sanzioni occidentali.Da parte sua il presidente russo Vladimir Putin ha respinto qualsiasi tentativo di incolpare in qualche modo Mosca per la crisi, sostenendo di aver scoperto la situazione al confine polacco-bielorusso solo attraverso i media.

