Creato dalla IBM un processore quantistico più potente di qualsiasi computer al mondo

Arvind Krishna, amministratore delegato di una delle più grandi società tecnologiche, la IBM, ha affermato che l'azienda ha creato un processore quantistico in grado di eseguire compiti che sono praticamente inaccessibili in termini di complessità a qualsiasi computer tradizionale. Come notato dal portale Axios, l'informatica quantistica è in grado di risolvere problemi difficili da eseguire sui supercomputer più potenti di oggi. IBM afferma che il suo nuovo processore Eagle può elaborare 127 qubit di informazioni. Superando i 100 qubit, secondo l'azienda, IBM ha raggiunto l'eccellenza quantistica, la capacità di un dispositivo di elaborazione di risolvere compiti che sono quasi impossibili da eseguire su un computer tradizionale. È probabile che il calcolo quantistico svolgerà un ruolo importante nei prossimi anni, secondo il dirigente dell'azienda tecnologica.

