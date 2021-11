https://it.sputniknews.com/20211115/covid-ue-riconosce-i-certificati-vaccinali-di-georgia-moldavia-serbia-nuova-zelanda-13764613.html

Covid, UE riconosce i certificati vaccinali di Georgia, Moldavia, Serbia, Nuova Zelanda

L'Unione Europea ha riconosciuto oggi i certificati verdi per il Covid-19 di Georgia, Moldavia, Serbia e Nuova Zelanda. Lo riporta la Commissione Europea... 15.11.2021, Sputnik Italia

Si aggiungono oggi ben 4 Paesi alla lista degli stati che vedono riconosciuto ufficialmente il certificato verde o green pass, meccanismo che regola viaggi ma anche la vita lavorativa all'interno dell'Unione Europea: Moldavia, Georgia, Serbia e Nuova Zelanda. I cittadini di questi Paesi potranno così giungere sul territorio UE senza dover fare la quarantena e senza le dovute complicazioni che permangono per chi non è in possesso invece di certificato verde riconosciuto sul territorio UE, come ad esempio i cittadini italiani che dovessero rientrare in Italia dalla Russia o dagli altri Paesi nella lista E.In totale i Paesi che rientrano nella lista di quelli che vedono i propri certificati in tutto e per tutto equivalenti a quelli dell'UE salgono così a 49.Alla fine di ottobre, l'UE aveva annunciato il riconoscimento dei certificati di Armenia e Gran Bretagna.I certificati sono stati introdotti nell'UE questa estate. Hanno lo scopo di facilitare la circolazione dei residenti all'interno del territorio dell'UE. In totale ne sono già stati emessi ad oggi circa 600 milioni.

