Covid-19 Italia, impennata +42% nell’ultima settimana

I dati sulla pandemia aggiornati in Italia dicono che nella settimana 8-14 novembre 2021 i casi di Covid-19 sono saliti del +42,17% rispetto ai sette giorni... 15.11.2021, Sputnik Italia

Per quanto riguarda i decessi, sono aumentati del +34,02% (390 contro 291); i nuovi ingressi in terapia intensiva sono cresciuti del +24,09% (273 contro 220), un aumento che comunque segna un rallentamento rispetto a quello della settimana precedente, quando la crescita era stata del +31,74%.Per Walter Ricciardi, “non ci sarà il lockdown, neppure parziale, ma l'Italia va protetta dalla quarta ondata: servono sanzioni più rapide a medici e infermieri No vax; maggiore verifica se tra gli assistiti degli studi medici ci siano molti non vaccinati e una spinta sulle terze dosi”, aveva detto ieri.Per Ricciardi chi non fa la terza dose dovrebbe perdere il diritto al green pass permanente.

