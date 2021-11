https://it.sputniknews.com/20211115/covid-19-in-campania-sale-lansia-per-de-luca-ci-dobbiamo-preoccupare-13762688.html

Covid-19 in Campania, sale l’ansia: per De Luca ci dobbiamo preoccupare

Ieri eravamo a 8.500 positivi in tutta la Regione Campania, ha reso noto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca parlando dell’argomento... 15.11.2021, Sputnik Italia

E a proposito del Natale ha detto: “Se sarà un Natale 'libero' dipende dai nostri concittadini. Dobbiamo preoccuparci,” perché i contagi risalgono ha detto De Luca partecipando al giuramento di Ippocrate dei nuovi laureati in medicina presso l’Università di Napoli.Poi ha chiesto di non “banalizzare” la pandemia e di prenderla sul serio perché ieri al Secondo Policlinico di Napoli è morta una ragazza di 26 anni dopo due mesi in rianimazione. La donna aveva dato alla luce prematuramente la figlia alla 24° settimana di gestazione.Situazione delicata causa picco influenzaDe Luca si preoccupa perché tra dicembre e gennaio “noi avremo anche il picco dell’influenza” che si incrocerà con l’aumento di casi Covid-19. Gli ospedali rischiano di ingolfarsi e medici e infermieri sono stanchi e arrabbiati.Intanto proseguono le vaccinazioni giornaliere presso le farmacie abilitate, gli hub vaccinali ancora aperti.

