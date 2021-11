https://it.sputniknews.com/20211115/con-un-ultimo-giro-al-circuito-di-valencia-valentino-rossi-chiude-la-sua-lunga-carriera-in-sella-13757426.html

Con un "ultimo giro" al circuito di Valencia Valentino Rossi chiude la sua lunga carriera in sella

Con un "ultimo giro" al circuito di Valencia Valentino Rossi chiude la sua lunga carriera in sella

Ultima gara per il campione quella sul circuito di Valencia, in Spagna. Valentino ha fatto un giro in solitaria sulla pista dopo la competizione, salutando i... 15.11.2021

Per il suo addio alle corse il più volte campione mondiale Valentino Rossi ha voluto fare un ultimo giro in solitaria, salutando i fan al circuito di Valencia. Il campione è stato l'ultimo a lasciare il circuito ieri dopo la gara. In 70mila accorsi ad omaggiare l'amata icona del motomondiale. I fan hanno sventolato bandiere con il numero 46, il suo numero, mentre le telecamere ai box mostravano una compagna di Valentino visibilmente commossa, in lacrime. Francesco Bagnaia, possibile erede del campione, si è espresso così sul maestro, come riporta sempre Ansa: Bagnaia ha dedicato a Rossi il successo sulla pista di Valencia, il quarto del pilota torinese in questa stagione. Bagnaia ha vinto indossando il casco con la scritta "Che spettacolo", replica su modello di quello con cui ha vinto il titolo del 2004.Francesco d'altronde, è "cresciuto" nel gruppo dell'Accademy voluta da Valentino nel 2013, progetto nato per far crescere ed allenare nel motociclismo i talenti più virtuosi, e che ha dato soddisfazioni di non poco conto negli ultimi anni: Bagnaia in primis, ma anche Morbidelli, Bezzecchi, Vietti, Migno per citarne alcuni.

