Comune di Torino, attacco informatico mette fuori uso anche l’anagrafe

Ancora un attacco hacker di tipo "ransomware" ad una pubblica amministrazione, questa volta è stato colpito il sistema informativo del Comune di Torino... 15.11.2021, Sputnik Italia

Gli hacker hanno criptato i dati dei computer principali del Comune di Torino di fatto rendendo inaccessibili alcuni servizi comunali.Nessuna postazione di lavoro è stata accesa per evitare la propagazione virus e creare ulteriori danni.Il Comune assicura che i dati delle persone sono al sicuro, tuttavia come noto il funzionamento di un ransmoware è di criptare il contenuto della memoria di un computer per chiederne il riscatto, mentre i pirati informatici ottengono una copia dei dati e possono diffonderli nel web anche dietro compenso.Il Comune di Torino e il Csi Piemonte si sono subito attivati con azioni di contrasto mirate a circoscrivere il perimetro oggetto di attacco: in particolare sono stati staccati i domain controller per evitare accessi agli share di rete, sono state cambiate le utenze di admin, è stata chiusa la rete comunale e avviata comunicazione interna e ad altri clienti, riporta TgCom 24.

