Cambiato dal presidente Macron il blu della bandiera francese

Cambiato dal presidente Macron il blu della bandiera francese

Il presidente francese Emmanuel Macron ha reso più scuro il colore blu sulla bandiera francese ufficiale, secondo quanto riportato dai media transalpini. 15.11.2021, Sputnik Italia

Il presidente ha preso la decisione più di un anno fa, il 14 luglio 2020, ma il cambiamento è passato inosservato fino ad ora, ha riferito nel fine settimana la stazione radio francese Europe 1. Secondo quanto riferito, la decisione di Macron è stata motivata da diversi fattori, tra cui l'estetica, in quanto il blu più scuro è ritenuto più elegante del blu chiaro. Inoltre si dice che la bandiera rinnovata renda omaggio alla bandiera francese del 1793, fa trapelare l'entourage di Macron. Il colore blu sulla bandiera francese ora è notevolmente più scuro di quello sulla bandiera dell'Unione Europea, ma secondo quanto riferito la mossa non dovrebbe essere vista come una spaccatura tra la Francia e la Ue.

