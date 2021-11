https://it.sputniknews.com/20211115/berrettini-infortunato-lascia-gli-atp-finals-di-torino-tra-le-lacrime-13758198.html

Berrettini infortunato lascia gli Atp Finals di Torino tra le lacrime

Berrettini infortunato lascia gli Atp Finals di Torino tra le lacrime

Non ce l’ha fatta Matteo Berrettini a continuare il match di esordio degli Atp Finals di Torino contro Alexander Zverev, campione olimpico in carica e amico... 15.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-15T10:33+0100

2021-11-15T10:33+0100

2021-11-15T10:33+0100

sport

tennis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/12841274_0:119:3000:1807_1920x0_80_0_0_5a2aeb14f73055c052aa7333a715e1fb.jpg

Un infortunio agli addominali costringe Berrettini al ritiro dopo una ora e mezza di gioco. Si ripresenta, quindi, lo stesso infortunio che lo aveva fermato agli Australian Open. Berrettini, sempre per un infortunio, non aveva potuto partecipare alle Olimpiadi di Tokyo.Al suo posto, per l’Italia, potrebbe entrare Jannik Sinner per sostituirlo e garantire all’Italia una presenza alla competizione.Zverev si è quindi aggiudicato il primo match per abbandono causa infortunio di Berrettini, ma si è dimostrato subito dispiaciuto intervistato dai giornalisti sportivi.“Sulla partita c'è poco da dire, dispiace tanto per Berrettini: starà vivendo sensazioni bruttissime perché si era conquistato questo torneo ed è stato costretto al ritiro”, come riportato dall’Ansa.Berrettini, supportato dal Pala Alpitour di Torino, ha dovuto chiedere l’intervento del medico per un dolore addominale. Berrettini si è mostrato subito molto pallido e teso, prova anche a riprendere ma proprio non ce la fa a sopportare quel dolore addominale, così, tra la delusione del pubblico, il campione del tennis italiano lascia tra le lacrime il Pala Alpitour.Grande sportività da parte del tedesco Zverev, il quale abbraccia Berrettini e lo aiuta a lasciare il campo di gara. A questo punto scatta l’applauso per il campione olimpico e di supporto per Berrettini.Gli Atp Finals ora proseguono e fino a domenica sono previste le gare del singolo e del doppio. Attesi per le finali anche tanti volti famosi del tennis di una volta e personaggi famosi appassionati di tennis. Tra gli ospiti vi sarà anche il calciatore del Milan Zlatan Ibrahimovivic.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sport, tennis