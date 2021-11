https://it.sputniknews.com/20211115/berlino-marcia-in-solidarieta-con-i-migranti-bloccati-al-confine-bielorusso-polacco---video-13764269.html

Berlino: marcia in solidarietà con i migranti bloccati al confine bielorusso-polacco - Video

Domenica centinia di berlinesi si sono radunati per esprimere la loro solidarietà nei confronti dei migranti bloccati al confine bielorusso-polacco. 15.11.2021, Sputnik Italia

Alla manifestazione hanno partecipato i membri di diversi gruppi di attivisti. Il corteo di dimostranti ha marciato per le strade della capitale tedesca esponendo uno striscione con la scritta "Aprite i confini". I manifestanti hanno anche scandito slogan come "nessun essere umano è illegale". La marcia è iniziata presso l'iconica Porta di Brandeburgo e si è spostata verso la sede del ministero degli Esteri tedesco. Al momento, migliaia di migranti rimangono bloccati al confine tra Polonia e Bielorussia. Sono stati segnalati alcuni decessi. Le tensioni tra la Ue la Bielorussia sono aumentate negli ultimi mesi. La Ue accusa il presidente bielorusso Alexander Lukashenko di aver inviato deliberatamente migranti al confine in risposta alle sanzioni introdotte dalla Ue.

