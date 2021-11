https://it.sputniknews.com/20211115/45-chili-persi-in-2-anni-la-cantante-adele-rivela-il-motivo-della-dieta-13767846.html

45 chili persi in 2 anni: la cantante Adele rivela il motivo della dieta

45 chili persi in 2 anni: la cantante Adele rivela il motivo della dieta

Dopo il suo drammatico divorzio da Simon Konecki nel 2019, Adele ha iniziato a soffrire di "terribili attacchi di ansia". "Mi hanno completamente paralizzato e confuso molto, perché non avevo più alcun controllo sul mio corpo", confessa Adele. Per fortuna un giorno ha capito che l'esercizio fisico migliora notevolmente l'umore: si è accorta che non provava alcuna ansia quando era in palestra, con il suo allenatore, così ha iniziato ad allenarsi tutti i giorni. "Andare in palestra mi ha aiutato a tenermi a posto", continua. I risultati sono stati immediati: l'interprete di Hello ha perso più di 45 chili in due anni. Allo stesso tempo, ammette che "è sempre stata body positive", nonostante il suo corpo "sia stato chiacchierato durante tutta la sua carriera". Adele ha riferito che il suo esercizio preferito è sollevare i pesi. È anche una grande appassionata di boxe. Ad ottobre, Adele ha affermato che la sua routine di esercizi è divisa in tre: pesi al mattino, camminata o boxe nel pomeriggio e cardio la sera. Ha inoltre smentito le informazioni su una dieta miracolosa che l'avrebbe aiutata a perdere i chili di troppo. "Inoltre ora mangio più di prima perché faccio molto più esercizio fisico", ha detto.

