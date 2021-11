https://it.sputniknews.com/20211115/-tartufo-da-record-103mila-euro-per-un-bianco-da-803-grammi-13756659.html

Nel corso della 22esima asta del Tartufo Bianco d'Alba, cui hanno partecipato ospiti da tutto il mondo, anche in video-collegamento, è stato battuto un record... 15.11.2021, Sputnik Italia

In totale le vendite per quello che si può definire come "vero e proprio oro da gustare", in questo caso, hanno totalizzato ben 457.300 euro, tutti andati in beneficenza.I collegamenti da tutto il mondo: acquirenti-buongustai da Mosca, Hong Kong, Dubai, Singapore. Altri tre esemplari notevoli, rispettivamente da 230, 250 e 400 grammi ciascuno, sono andati ad un imprenditore della Danimarca e a due italiani. Ogni anno, gli esemplari migliori del noto Tuber magnatum Pico vengono battuti all'asta nel prestigioso Castello di Grinzane Cavour nel cuneese.Il castello ove ha sede l'evento è appartenuto allo statista Camillo Benso Conte di Cavour, eroe del nostro Risorgimento, e domina dalla cima di una collina tutto il territorio delle Langhe, patrimonio mondiale dell'Unesco nonché terra dei famosi Barolo e Nebbiolo, per citare due vini che ben sposano il tartufo sulle tavole dei migliori ristoranti del mondo.All'evento partecipano tutti gli anni grandi chef, celebrità del mondo della cultura e dello spettacolo, ma anche politici noti e tanti ospiti internazionali, che partecipano alle aste anche in video da remoto. Quest'anno hanno presenziato come banditori il giornalista e curatore gastronomico Paolo Vezzari e la presentatrice TV Caterina Balivo. In video-collegamento da Mosca lo Chef Davide Corso del "Bosco Cafe" presso i noti Magazzini Gum della capitale moscovita, che affaccia proprio sulla Piazza Rossa, ma anche lo Chef Beppe De Vito, premiato con stella michelin con il suo ristorante di Singapore, e ancora lo Chef Francesco Guarracino con il ristorante Roberto's di Dubai.Da sottolineare l'intento benefico della kermesse: l'intero ricavato delle vendite viene devoluto in beneficenza.

