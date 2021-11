https://it.sputniknews.com/20211115/-lue-raccoglie-dati-sulle-compagnie-aeree-accusate-di-far-arrivare-i-migranti-in-bielorussia-13765704.html

L'UE raccoglie dati sulle compagnie aeree accusate di far arrivare i migranti in Bielorussia

La Commissione Europea sta raccogliendo dati sulle compagnie aeree che stanno portando i migranti in Bielorussia. 15.11.2021, Sputnik Italia

sicurezza

bielorussia

migranti

ue

La Commissione europea è in fase di raccolta dati sulle compagnie aeree che potrebbero essere coinvolte nel trasferimento di potenziali migranti illegali in Bielorussia per l'eventuale introduzione di misure restrittive nei loro confronti, ha affermato il portavoce della Commissione Europea Eric Mamer.I ministri degli Esteri della Ue in una riunione a Bruxelles lunedì hanno approvato i criteri per l'imposizione di sanzioni contro coloro che facilitano l'immigrazione illegale dalla Bielorussia verso l'UE. Come spiegato in precedenza dal capo della diplomazia europea, Josep Borrell, queste sanzioni potrebbero colpire compagnie aeree o agenzie di viaggio. Ai loro vertici sarà vietato viaggiare nell'UE e i beni sul territorio dell'Unione saranno congelati.In precedenza, in un briefing a Bruxelles, un portavoce del servizio stampa della Commissione europea, Stephane de Keersmaker, aveva affermato che la Ue è in contatto con una serie di compagnie aeree che potrebbero essere responsabili del trasferimento di clandestini. Non ci sono vettori russi tra loro. In seguito si è saputo che un certo numero di compagnie aeree, tra cui Turkish Airlines, non accetterà cittadini di Iraq, Siria e Yemen sui voli per Minsk. La Syrian Cham Wings Airlines ha sospeso i voli per la Bielorussia. Le autorità irachene hanno annunciato che presto inizieranno su base volontaria il rimpatrio dei loro cittadini dalla Bielorussia.

