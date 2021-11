https://it.sputniknews.com/20211114/societa-egiziana-fa-causa-contro-i-proprietari-di-ever-given-secondo-tv-locale-13751203.html

Società egiziana fa causa contro i proprietari di Ever Given secondo tv locale

Società egiziana fa causa contro i proprietari di Ever Given secondo tv locale

La compagnia di navigazione nazionale egiziana ha intentato una causa contro i proprietari della nave da carico Ever Given, responsabili del blocco del Canale... 14.11.2021, Sputnik Italia

giustizia

egitto

nave

trasporto

canale di suez

Secondo l'emittente, la compagnia chiede un risarcimento, sostenendo di aver subito perdite significative poiché la sua nave Wadi Sudr non ha potuto proseguire la sua traversata per l'incidente di Ever Given. La prima convocazione del tribunale sulla vertenza è prevista oggi. La nave portacontainer da quasi 400 metri Ever Given, gestita da una società taiwanese, è rimasta incagliata nel Canale di Suez il 23 marzo scorso. Dopo giorni di dragaggio e rimorchio, è stata completamente rimessa a galla il 29 marzo, sbloccando il vitale collegamento commerciale tra Europa e Asia. Ad aprile un tribunale egiziano ha deciso di sequestrare la nave da carico fino a quando il proprietario non avrebbe pagato circa 900 milioni di dollari di risarcimento all'Autorità del Canale di Suez per i diritti di traffico persi per il blocco di sei giorni, nonché le spese per disincagliarla e di manutenzione. I proprietari della nave e l'Autorità del Canale di Suez hanno concordato un risarcimento all'inizio di luglio, dopodiché la nave è stata dissequestrata.

