https://it.sputniknews.com/20211114/rostec-presenta-per-la-prima-volta-allestero-il-nostro-nuovo-caccia-generazione-checkmate-13754283.html

"Rostec presenta per la prima volta all’estero il nostro nuovo caccia Checkmate"

"Rostec presenta per la prima volta all’estero il nostro nuovo caccia Checkmate"

Viktor Kladov, direttore per la cooperazione internazionale e la politica regionale della società statale Rostec, ha rilasciato un’intervista esclusiva a... 14.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-14T19:59+0100

2021-11-14T19:59+0100

2021-11-14T20:37+0100

rostec

dubai airshow

interviste

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0e/13754179_0:66:3407:1982_1920x0_80_0_0_71b9f444769331a2a0fe50673bc70dd8.jpg

Tra le novità in esposizione ci sarà il velivolo tattico leggero Checkmate che tanto ha fatto parlare di sé all’esposizione aeronautica 2021 MAKS Air Show e che già ha suscitato l’interesse di potenziali acquirenti arabi.Esemplari russi all’esteroIl Dubai Airshow 2021 è una delle prime esposizioni aeronautiche che si tengono durante la pandemia. Molti si stanno preparando a sorprendere ospiti e partecipanti della manifestazione e Rostec in questo senso non fa eccezione. La società pubblica russa presenterà un gran numero di novità, comprese quelle più chiacchierate.A tal proposito il top manager di Rostec ha sottolineato:“Rostec presenterà per la prima volta all’estero il nostro nuovo caccia mono-motore di quinta generazione Checkmate. Ricorderete che la sua chiacchierata presentazione è avvenuta soltanto un paio di mesi fa, ma oggi già si parla dei vantaggi di questo caccia tattico leggero che suscitano grande interesse per i professionisti di settore. Checkmate vanta un basso grado di percettibilità ai radar ed elevate caratteristiche tecniche e di volo a un prezzo accessibile. Inoltre, è altamente customizzabile a seconda delle esigenze del committente”.Sarà presentato anche il velivolo di linea MS-21 (il cui diametro della fusoliera è stato aumentato) e la versione business del velivolo Superjet-100, jet con una autonomia ancora maggiore.“In questa versione il jet è in grado di coprire una distanza di oltre 7.000 km grazie a un ulteriore motore. Il velivolo è in grado di connettersi alla rete Internet ad alta velocità, consente la gestione dei suoni, della luce e della temperatura a bordo a partire dai dispositivi personali dei passeggeri. La rampa integrata con generatore elettrico consente di estendere le possibilità di atterraggio del velivolo incrementandone l’autonomia. Per molti clienti queste caratteristiche sono motivo di interesse”, spiega Kladov.Inoltre, in occasione della manifestazione di Dubai saranno esposti non soltanto i nuovi aerei, ma anche gli elicotteri e i droni prodotti da Rostec.A tal proposito Kladov ha aggiunto:“Per la prima volta negli Emirati Arabi Uniti esporremo esemplari dell’elicottero Ka-226T, la versione per l’esportazione dell’elicottero d’assalto e ricognizione Ka-52, nonché l’elicottero da combattimento Mi-28NE e il veicolo da combattimento a pilotaggio remoto Orion-E e il sistema mobile di difesa Sapfir. Daremo la possibilità ai visitatori di valutare anche l’elicottero leggero multiruolo Ansat e le finiture di classe dell’Ansat Aurus”.Scacco matto in Medio Oriente?Pochissimi giorni dopo la prima presentazione di Checkmate (in inglese, “scacco matto”) all’esposizione aeronautica MAKS-2021, è emersa la possibilità di esportare alcuni modelli nei Paesi del Medio Oriente. E all’esposizione di Dubai Rostec intende consolidare il successo di questa novità aeronautica russa.“Il Checkmate è già stato oggetto di trattative con personalità di diversi Paesi della regione. Al momento stanno avanzando richieste sull’aspetto del velivolo: dopotutto, parte dei potenziali committente desidera avere un mezzo customizzato sulle proprie esigenze. Questo, anzitutto, dipende dalla tipologia di luoghi in cui il mezzo sarà utilizzato, dalle possibilità finanziarie del committente e da una serie di altri fattori. Il nuovo caccia è stato concepito proprio per quegli acquirenti per i quali un buon rapporto qualità-prezzo è di grande importanza. Nel Checkmate abbiamo applicato per la prima volta un approccio modulare che ci consente di configurare il velivolo secondo i bisogni del cliente”, spiega il top manager di Rostec.Elicotteri a pilotaggio remotoCome evidenziato da Kladov, anche gli elicotteri non hanno lasciato indifferenti i committenti arabi. Tra i primi interessati a questi modelli ci sono gli Emirati Arabi Uniti che non saranno di certo gli ultimi.“I nostri partner arabi stanno manifestando un certo interesse per gli elicotteri a pilotaggio remoto. Siamo riusciti in passato a raggiungere un accordo per la consegna di 100 elicotteri leggeri VRT500 ed elicotteri a pilotaggio remoto VRT300 negli Emirati. Questi modelli attualmente sono in fase di test, ma le loro caratteristiche di volo e tecniche ci fanno stare sicuri del fatto che saranno concorrenziali sui mercati del Medio Oriente”, sostiene Kladov.Spazio per gli intrighiIn merito alle aspettative sulla imminente partecipazione di Rostec al Dubai Airshow 2021, Kladov osserva che ci saranno interessati incontri e trattative negli Emirati.Kladov continua:“Chiaramente riteniamo la regione del Golfo Persico un mercato strategico per lo sviluppo della cooperazione militare e per la promozione dei prodotti di Rostec ad uso civile. Al momento abbiamo fissato una serie di incontri e trattative a cui parteciperanno manager di Rostec, Rosoborneskport e altre holding pubbliche russe. Ma non vogliamo ancora affrettarci a parlare di questi eventi. Infatti, abbiamo ancora molto lavoro da fare in pochissimo tempo”.L’esposizione internazionale aeronautica di Dubai si terrà dal 14 al 18 novembre.

https://it.sputniknews.com/20210522/russia-il-premier-mishustin-elenca-i-vantaggi-competitivi-del-nuovo-aereo-civile-ms-21-11274684.html

https://it.sputniknews.com/20161117/Russia-Russian-Helicopters-aviazione-Iran-3649411.html

https://it.sputniknews.com/20210912/negli-usa-definiti-i-vantaggi-del-nuovo-caccia-tattico-leggero-russo-su-75-checkmate-12888213.html

https://it.sputniknews.com/20190410/presentato-a-milano-il-vrt500-lelicottero-russo-che-punta-ai-cieli-deuropa-7505934.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rostec, dubai airshow, interviste