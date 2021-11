https://it.sputniknews.com/20211114/riceve-onorificenza-da-mattarella-per-aver-donato-sua-dose-di-vaccino-covid-19-sua-lezione-a-no-vax-13736952.html

Riceve onorificenza da Mattarella per aver donato sua dose di vaccino Covid-19: sua lezione a no-vax

Riceve onorificenza da Mattarella per aver donato sua dose di vaccino Covid-19: sua lezione a no-vax

Giancarlo Dall’Amico ha 91 anni e a gennaio del 2021 aveva tutto il diritto di essere tra i primi a ricevere la dose di vaccino contro la Covid-19, ma lui... 14.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-14T09:41+0100

2021-11-14T09:41+0100

2021-11-14T09:41+0100

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/07/9982628_0:97:3111:1847_1920x0_80_0_0_25f4accfb784e8d9dcc1df319aa87adf.jpg

E il 91 enne, che ha ricevuto poi la sua dose di vaccino, ai non vaccinati e in particolare ai contrari al vaccino le dice chiaro e tondo:E aggiunge ancora, da uomo che ha vissuto tempi ben più duri e che ne hanno formato anche il carattere secondo canoni ben più rigidi dei nostri attuali: “Non si vergognano ad irridere un galantuomo come Figliuolo? Io dico che chi rifiuta la vaccinazione dovrebbe pagarsi le cure. E che la battaglia del Governo per la vaccinazione dovrebbe essere molto più dura di quanto” non lo sia ora.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia