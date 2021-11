https://it.sputniknews.com/20211114/qualita-della-vita-la-vera-sorpresa-di-questanno-e-parma-13748087.html

Qualità della vita: la vera sorpresa di quest'anno è Parma

È Parma a conquistare la classifica della qualità della vita nel Belpaese. Anche Milano sale, di ben 45 posti, un record. 14.11.2021, Sputnik Italia

Una vera e propria rivoluzione stupisce quest'anno quanti vogliono sapere dove si vive meglio nella penisola. Al primo posto, a sorpresa, la città di Parma, dopo anni che si contendono il primo posto, a turno, Trento e Pordenone, le quali quest'anno si posizionano rispettivamente al secondo e nono posto. Nell'ultima edizione della classifica, l'anno scorso, Parma figurava al 39esimo posto. All'ultimo posto, ahimè, Crotone, scesa ancora di una posizione. Il rapporto sulla qualità della vita in Italia giunge quest'anno alla 23esima edizione, stilato da Italia Oggi e Università La Sapienza di Roma, con la collaborazione di Cattolica Assicurazioni.Altri "scatti in avanti" importanti, quello della città di Bolzano, che passa dalla 27esima posizione alla 3a, e Bologna, che da 27esima ora è quarta.Poi, Firenze, passata dal 31esimo al sesto posto. Parma, oltre che per bellezza, vince per ben 4 indici sui 9 presi in esame dal sondaggio. Ha avuto un certo peso anche la pandemia, per la "ottima capacità di reazione alla stessa". Tra chi perde maggiormente posizioni figurano Como, L'Aquila, Belluno, Rieti, Nuoro, Taranto.Roma passa dal 50 al 54esimo posto.Analizzando il divario tra le città del Nord e del Sud, il distanziamento è netto. Al Nord le sole città di Asti, Como, Rovigo, Vercelli Prato, Rimini, La Spezia, Imperia, Pistoia, Alessandria, figurano nella metà inferiore della classifica.Male il Sud, che posiziona ben 22 province in cui la qualità della vita risulta "scarsa" o "insufficiente". Si nota che la classifica è basata su nove parametri: lavoro e affari, ambiente, disagio sociale e personale, istruzione e formazione, popolazione, reddito e ricchezza, sicurezza, sistema salute e tempo libero.

