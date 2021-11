https://it.sputniknews.com/20211114/per-il-wall-street-journal-mosca-ha-documenti-compromettenti-che-possono-far-saltare-casa-bianca--13739305.html

Per il Wall Street Journal Mosca ha documenti compromettenti che possono far saltare Casa Bianca

Per il Wall Street Journal Mosca ha documenti compromettenti che possono far saltare Casa Bianca

Per il noto giornale, la Russia sa qualcosa sul governo degli Stati Uniti che potrebbe affossare la Casa Bianca. 14.11.2021

La Russia dispone di materiale compromettente pericoloso per qualsiasi governo americano, per cui, sin dai preparativi per le elezioni del 2016, repubblicani e democratici si sono trovati in una posizione scomoda, scrive l'editorialista del Wall Street Journal Holman W. Jenkins, Jr.Il giornalista ha analizzato le azioni del direttore dell'Fbi James Comey durante la campagna elettorale tra Donald Trump e Hillary Clinton. Jenkins Jr. ha anche affermato che nel cosiddetto Russiagate, tutte le tesi principali risultano essere completamente diverse da come sembrino a prima vista. In primo luogo, ha osservato che le relazioni tra Russia e Stati Uniti durante la presidenza di Donald Trump non sono migliorate notevolmente, come si è sostenuto per dimostrare il coinvolgimento del Cremlino nei risultati delle elezioni americane.In secondo luogo, l'editorialista del Wall Street Journal ha ricordato ai lettori del giornale che praticamente tutti i presidenti americani, indipendentemente dal colore politico, hanno cercato di instaurare il dialogo con Mosca. La principale conclusione di Jenkins è che esiste il pericolo del possesso della Russia di materiali compromettenti sul sistema di potere degli Stati Uniti nel suo complesso. È fiducioso che Mosca sarà in grado di ribaltare l'intera élite politica degli Stati Uniti se verranno pubblicati dati specifici."Tutta questa confusione dà all'amministrazione Biden un'altra ragione per girare in punta di piedi intorno a Putin. Il gioco dell'informazione tra gli Stati Uniti e la Russia è costituito da tanti segreti che si conservano e nascondo a vicenda. E la verità, che probabilmente è più nota al Cremlino che al pubblico americano, non potrà mai essere buona. O l'amministrazione democratica ha nascosto al pubblico informazioni note ai russi sulla propria corruzione, oppure il Cremlino ha convinto i democratici a intraprendere azioni che hanno portato Trump a ottenere la Casa Bianca nel 2016. A giudicare dalle sue dichiarazioni, James Comey temeva soprattutto che le informazioni russe sui Democratici, vere o false, sarebbero trapelate e avrebbero danneggiato il Dipartimento di Giustizia e l'amministrazione di Hillary Clinton. Questa informazione minaccia ancora di uscire; tenendo conto di ciò che abbiamo appreso sul dossier di Steele, minaccia ancora di far saltare in aria sia l'Fbi che l'amministrazione democratica, anche se non nel modo in cui immaginava Comey", ha riassunto l'autore dell'articolo.Dopo le elezioni presidenziali del 2016, le autorità statunitensi hanno indagato i presunti legami dello staff elettorale di Trump con la Russia, basandosi sui materiali di un dossier preparato dall'ex ufficiale dell'intelligence britannica Christopher Steele. La Russia nega le accuse di ingerenza nelle elezioni americane. Negli Stati Uniti la versione della "collusione" è stata sconfessata e ora si indaga sui retroscena della campagna contro Trump. Il russo Igor Danchenko è diventato uno dei tre imputati identificati dal procuratore speciale John Durham.

