Paura del vaccino anti-Covid? Scienziati dicono cosa rischi dopo inoculazione

I ricercatori hanno scoperto che gli effetti collaterali del siero anti-Covid sono legati alla paura. 14.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-14T07:39+0100

2021-11-14T07:39+0100

2021-11-14T07:39+0100

società

medicina

vaccino

scienza e tech

coronavirus nel mondo

Gli effetti collaterali dopo la vaccinazione, in particolare dopo la somministrazione del siero anti-Covid, dipendono fortemente dalle aspettative negative. Sono queste le conclusioni raggiunte dagli scienziati, i cui risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista Psychotherapy and Psychosomatics.Gli autori del lavoro si sono convinti che il rischio di ottenere effetti collaterali dai vaccini aumenta, se una persona prova paura e prevede in anticipo conseguenze negative. Lo studio stesso consisteva nel chiedere ai soggetti gli effetti collaterali attesi dopo la vaccinazione e nel confrontare le loro parole ed emozioni con i reali "effetti collaterali".Le persone che si aspettavano effetti collaterali spiacevoli avevano maggiori probabilità di sentirsi male dopo l'inoculazione, ha detto. Questo comportamento può essere attribuito all'effetto nocebo.A differenza del noto effetto placebo, che dimostra come un'aspettativa positiva dal trattamento fa sì che l'organismo risponda positivamente alla somministrazione di una sostanza priva di principi attivi, l'effetto nocebo funziona al contrario. Ad esempio, se una persona è convinta a priori di provare febbre alta e malessere dopo la vaccinazione, aumenta la probabilità di questi effetti collaterali.Il modo più efficace per ridurre l'effetto del nocebo, secondo l'esperta, è informare le persone in modo intelligente e aperto sulle proprietà di vaccini e dei farmaci. Bilanciando armoniosamente l'informazione dei farmaci, si riduce il rischio di effetti collaterali psicosomatici.Secondo i dati del governo, in Italia 45.378.098 persone, pari all'84,02% della popolazione sopra i 12 anni, hanno completato il ciclo vaccinale con 2 dosi.

