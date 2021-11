https://it.sputniknews.com/20211114/pandemia-dei-no-vax-a-genova-il-galliera-ha-solo-loro-in-rianimazione-medici-arrabbiati-13748580.html

Pandemia dei no-vax, a Genova il Galliera ha solo loro in rianimazione: medici arrabbiati

Non è un film e non è una montatura da parte di una mano occulta, è tutto vero anche se non ci si crede. All’ospedale Galliera di Genova, i non vaccinati... 14.11.2021, Sputnik Italia

Non solo, ciò che sta facendo anche arrabbiare i medici, è che “i no-vax ricoverati ultimamente sono talvolta arroganti e negazionisti. Non dico tutti, talvolta è così”.Al Galliera si fa anche notare che per colpa dei no-vax, un malato oncologico in chemioterapia e a rischio sepsi, non ha trovato posto in ospedale proprio a causa loro ed è stato messo in terapia domiciliare.Sta accadendo a Genova, come a Trieste e anche in Alto Adige.I medici sono stanchi e arrabbiatiInoltre il direttore del Galliera fa presente che i medici non solo sono ormai stanchi, ma sono anche arrabbiati.Viene fatto notare che “nel reparto di malattie infettive c’è un’occupazione molto elevata da parte di pazienti no vax con il Covid. Siamo di fronte a un’altra ondata”.

