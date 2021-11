https://it.sputniknews.com/20211114/o-green-pass-o-chiudiamo-tutto-il-punto-di-vista-di-luigi-di-maio-13747297.html

O green pass o chiudiamo tutto, dichiara Di Maio

Per evitare di chiudere tutto, l’unica soluzione era il green pass e “lo dico con molta franchezza”, afferma il ministro degli Esteri Luigi Di Maio... 14.11.2021, Sputnik Italia

Le misure che vengono prese per contenere la pandemia, afferma Luigi Di Maio, non sono “una questione politica”, ma “la politica ha un obiettivo: lasciare aperto il paese perché le aziende devono lavorare e la crescita ci dev’essere.”E poi pensa al Natale il ministro Di Maio dichiara: “La comunità scientifica ci deve dire solo come fare per lasciare aperto tutto, perché io sono preoccupato dell’aumento dei contagi in vista del Natale, che non ci possiamo permettere di vivere con le aziende che non stanno a regime, gli esercizi commerciali che non stanno a regime”.In precedenza il ministro della Salute, Roberto Speranza, parlando del Natale in Italia ha detto che "se i reparti ospedalieri tengono non scatteranno misure e sarà un Natale come gli altri prima del Covid".

