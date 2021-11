https://it.sputniknews.com/20211114/nuovo-record-negativo-della-popolarita-di-biden-13752873.html

Nuovo record negativo della popolarità di Biden

Secondo un sondaggio del Washington Post e ABC, il 53% degli americani disapprova il lavoro di Biden come presidente degli Stati Uniti. 14.11.2021, Sputnik Italia

Più della metà degli americani, il 53%, disapprova il lavoro di Joe Biden come presidente degli Stati Uniti: in questo modo il tasso di approvazione del presidente ha raggiunto un nuovo record negativo da quando si è insediato alla Casa Bianca, secondo un sondaggio del Washington Post e del canale televisivo ABC. Secondo il 35% degli intervistati, in 10 mesi in carica, Biden ha ottenuto "molto" o "abbastanza", il 63% ritiene di aver ottenuto "poco" o "praticamente nulla". Circa un terzo (31%) degli intervistati ritiene che il presidente stia mantenendo le sue promesse elettorali, il 51% degli intervistati è di parere opposto. Il sondaggio è stato condotto telefonicamente dal 7 al 10 novembre 2021 e ha visto la partecipazione di 1.001 persone. Il margine di errore è di 3 punti percentuali e mezzo.

