Messi in mostra al Dubai Airshow gli allestimenti interni dell'aereo lussuoso russo Aurus - Video

Gli allestimenti interni dell'Aurus Business Jet sono stati mostrati al Dubai Airshow. 14.11.2021, Sputnik Italia

Al Dubai Airshow la Russia ha mostrato gli interni dell'aereo Aurus Business Jet. L'interno del velivolo, realizzato sulla base dell'aereo passeggeri Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), è diviso in due zone: la prima può essere utilizzata per le trattative e la ristorazione, la seconda ha divani e pannelli LCD. L'interno è inoltre dotato di un'illuminazione lilla. La cabina di pilotaggio è progettata per due piloti. "Il sistema di controllo dell'aereo è del più alto livello di sicurezza, l'intervento umano è minimo", ha detto a Sputnik un rappresentante della compagnia Sukhoi. L'aereo di lusso ha un'autonomia di volo di 7.200 chilometri. In precedenza il ministro dell'Industria e del Commercio Denis Manturov ha dichiarato che al Dubai Airshow, oltre al Superjet nella configurazione Aurus, verranno messi in mostra l'aereo MC-21-310 con il motore russo PD-14, il Sistema missilistico antiaereo S-350E Vityaz e un prototipo di un nuovo caccia monomotore di quinta generazione Su-75 Checkmate. Il SSJ-100 è un aereo passeggeri di progettazione russa a corto raggio. Ha effettuato il suo primo volo nel maggio 2008 ed è stato messo in servizio nel 2011. Aurus è il primo marchio nazionale di auto di lusso, limousine, berline, minivan e Suv. Alla linea si sono recentemente aggiunti un aereo di business e l'elicottero Ansat. Il ministero dell'Industria e del Commercio prevede di completare la certificazione della configurazione dell'Aurus Business Jet VIP nel 2022.

