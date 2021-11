https://it.sputniknews.com/20211114/magistrato-no-vax-sospeso-a-venezia-13747581.html

Magistrato no-vax sospeso a Venezia

Magistrato no-vax sospeso a Venezia

A Venezia un secondo magistrato preferisce farsi sospendere dal servizio pur di non presentare il green pass. Si è rifiutato anche di presentare il green pass... 14.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-14T22:47+0100

2021-11-14T22:47+0100

2021-11-14T22:47+0100

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/09/13237752_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_51dc1105c79576057d556cd8e4631b22.jpg

Il magistrato è stato quindi sospeso perché inabilitato a svolgere le sue funzioni, lo riporta Notizie.it.Va tenuto in conto che la data del 31 dicembre coincide con la data di scadenza dell’emergenza sanitaria proclamata dal governo italiano in data 29 gennaio 2020 e più volte prolungata. A fine anno il governo valuterà se prolungare ulteriormente lo stato di emergenza. Se ciò dovesse avvenire, è ipotizzabile che anche tutte le misure attualmente in vigore per contrastare il coronavirus saranno prolungate.In definitiva, operatori sanitari, medici, magistrati e altri dipendenti pubblici che hanno scelto la strada della sospensione dal lavoro, potrebbero restare in tale stato anche oltre. In questo periodo, non ricevono lo stipendio.Oggi il ministro Di Maio ha spiegato perché ci serve il green pass.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

green pass