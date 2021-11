https://it.sputniknews.com/20211114/lelisir-di-lunga-vita-le-5-prelibatezze-che-ti-aiuteranno-a-vivere-piu-di-100-anni-13752469.html

L'elisir di lunga vita: le 5 prelibatezze che ti aiuteranno a vivere più di 100 anni

Chi non vorrebbe rimanere attivo e in salute per tutta la vita? In questo articolo ti diciamo quali alimenti dovresti aggiungere alla tua dieta quotidiana se... 14.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-14T23:25+0100

2021-11-14T23:25+0100

2021-11-14T23:25+0100

1. MieleIl miele non è solo un'alternativa deliziosa e salutare allo zucchero raffinato, ma contiene anche quantità impressionanti di sostanze nutritive. In particolare è ricco di antiossidanti – capaci di rallentare l'invecchiamento e di proteggere il sistema cardiovascolare –, vitamine e minerali.Diversi studi dimostrano anche che l'assunzione di un cucchiaio di miele prima di andare a letto combatte l'insonnia. Un buon sonno è essenziale per la salute generale, mentre il cosiddetto ormone del sonno, la melatonina, rafforza il sistema immunitario e facilita la riparazione dei tessuti.2. Alimenti fermentatiMangiare cibi fermentati, come yogurt, sottaceti, miso o kombucha, ha anche molti benefici per la salute. I batteri che contengono aiutano la digestione e quindi assicurano un più rapido assorbimento dei nutrienti.Gli alimenti fermentati sono anche noti per le loro proprietà antinfiammatorie e aiutano a rafforzare il sistema immunitario in modo naturale. Al stesso tempo, dovresti stare attento quando li consumi se soffri di ipertensione, sei allergico, diabetico o intollerante al lattosio.3. MelogranoUn melograno al giorno leva il medico di torno? Pare di sì: i nutrizionisti concordano sul fatto che questo frutto rinfrescante ha molti benefici per le persone anziane.In particolare, uno studio condotto dalla Scuola Politecnica Federale di Losanna, in Svizzera, ha dimostrato che il consumo di melograno aiuta a prevenire il deterioramento muscolare legato all'età. I ricercatori hanno concluso che il metabolita dell'urolitina A, prodotto dai composti presenti nel melograno, è in grado di "rilanciare il processo di riciclo dei mitocondri" e, di fatto, rallenta l'invecchiamento.Il melograno è anche ricco di antiossidanti, vitamine e carotenoidi. Questi ultimi hanno un ruolo essenziale nel mantenere la nostra pelle sana e giovane.4. Banana verde (platano)Il platano è anche molto benefico per il nostro corpo. Regola la digestione, in quanto allevia la stitichezza grazie ad elevate quantità di fibre, ma, allo stesso tempo, aiuta a combattere la diarrea.È anche in grado di ridurre i livelli di colesterolo nel sangue e, di conseguenza, previene le malattie cardiovascolari e migliora la circolazione sanguigna.È un frutto perfetto per chi è a dieta: ha poche calorie, stimola la combustione dei grassi e sopprime l'appetito.5. PesceIl pesce, sia azzurro che bianco, ritarda l'invecchiamento cellulare, ed è ricco di acidi grassi omega-3 essenziali per la salute. Questo nutriente rafforza i muscoli, regola la coagulazione del sangue, migliora la funzione cerebrale e ha proprietà antinfiammatorie.Per ottenere i migliori risultati, i medici consigliano di combinare il consumo di pesce - a proposito, è meglio cucinarlo con olio d'oliva - con un regolare esercizio fisico.

