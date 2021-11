Lady Gaga bellissima a Milano per la prima di House of Gucci - FOTO

https://it.sputniknews.com/20211114/lady-gaga-incanta-milano-per-la-prima-di-house-of-gucci-film-sulla-famiglia-gucci-lungo-15-anni-13742815.html

Il film sulla storia avventurosa e tragica della famiglia Gucci, è in uscita nelle sale il 16 dicembre prossimo.Cast stellare per il film diretto da Ridley Scott. Lady Gaga interpreta Patrizia Reggiani che commissionò l’omicidio del marito Maurizio Gucci, ruolo affidato ad Adam Driver. Il premio Oscar Jeremy Irons è Rodolfo Gucci, e il premio Oscar Al Pacino è Aldo Gucci.Lady Gaga durante la prima del film, parlando del suo ruolo ha affermato: “Non credo di avere alcunché da chiedere a Patrizia, sarebbe difficile per me parlare con lei per ovvi motivi e come attrice è un ruolo che ha rappresentato un'enorme sfida”, riporta l’Ansa.La cantante e attrice, parlando di Patrizia dice che “ha trovato un modo per volerle bene” nonostante quello che ha fatto. E quindi ha parlato della condizione femminile, di come le donne vengano culturalmente allevate spiegando loro che da grandi dovranno sposare un uomo ricco e che “conti solo se un uomo si mette in ginocchio e ti chiede in sposa e se sei bella”.Quindi il messaggio di incoraggiamento alle donne: “Se ritenete di non contare tenete duro, se sopravvivete cercate di restare integre”.Un film in gestazione per 15 anniTornando al film House of Gucci, la sua nascita è abbastanza travagliata come la vicenda che racconta.Il film è stato assegnato alla regia di Ridley Scott nel 2006, ma l’opposizione della famiglia Gucci e gli impegni successivi del regista fecero slittare il progetto fino al 2012, quando la regia venne assegnata alla figlia di Scott.Passarono altri quattro anni e si giunse al 2016, con Jordan Scott che lasciò la regia di un film non ancora nato e che venne assegnato a Wong Kar-wai. Ancora un nulla di fatto e, finalmente si giunge al presente, al 2019, quando il film viene assegnato di nuovo a Ridley Scott che lo porta nelle sale cinematografiche.

