La Russia continuerà la cooperazione militare con l'Iran nel rispetto del diritto internazionale

La Russia continuerà la cooperazione militare con l'Iran nel rispetto del diritto internazionale

14.11.2021

russia

iran

rosoboronexport

cooperazione militare

Il 18 ottobre 2020 è stato revocato l'embargo delle Nazioni Unite sulle armi all'Iran, come stabilito nel piano d'azione globale congiunto. Prima di allora, le forniture di armi potevano essere autorizzate solo dal Consiglio di Sicurezza dell'Onu. Nel novembre 2015 la Russia ha prolungato il contratto con l'Iran per la vendita di quattro unità di sistemi di difesa aerea S-300 e nel 2016 le unità di contraerea sono state spedite. Un contratto simile è stato firmato nel 2007, ma è stato congelato nel 2010, quando il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione №1929, che vieta il trasferimento di armi all'Iran. Tuttavia, Mosca e Teheran hanno firmato anche altri accordi non in contraddizione con le sanzioni delle Nazioni Unite, come l'acquisto da parte dell'Iran di apparecchiature di monitoraggio radiofonico e di intelligence radiotecniche russe, secondo il direttore del Servizio federale russo per la cooperazione tecnico-militare Dmitry Shugayev.Alla fine di agosto l'ambasciatore russo in Iran Levan Dzhagaryan ha dichiarato a Sputnik che i Paesi sono in trattative su una serie di prodotti militari, alla luce della revoca dell'embargo sulle armi delle Nazioni Unite.

