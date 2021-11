https://it.sputniknews.com/20211114/la-regina-elisabetta-ii-rimanda-il-ritorno-in-pubblico-per-un-problema-di-distorsione-alla-schiena-13745098.html

La regina Elisabetta II rimanda il ritorno in pubblico per un problema di distorsione alla schiena

Attesa al monumento funebre di Londra per il "Remembrance Day", la sovrana, fa sapere con una nota Buckingham Palace, non sarà presente alle commemorazioni per... 14.11.2021, Sputnik Italia

Buckingham Palace ha reso noto che la regina Elisabetta non potrà essere presente alle commemorazioni per i caduti di guerra, a causa di un problema sopraggiunto alla schiena. In sua vece, il principe Carlo deporrà una corona di fiori ai piedi del cenotafio, per onorare i caduti britannici della seconda guerra mondiale.La regina era stata costretta ad un raro, da parte sua, ricovero in ospedale della breve durata di 24 ore, cui era stato fatto seguire, su raccomandazione medica, un periodo di riposo a casa della durata di 3 settimane. Quest'anno sono in programma celebrazioni solenni, dopo le più contenute commemorazioni dell'anno scorso, contenute a causa della pandemia. Parteciperanno oggi oltre 10.000 reduci e centinaia di militari. Al "Remembrance Day" prenderà parte anche il premier britannico Boris Johnson.Preoccupa ancora una volta la salute della monarca, la quale, fa sapere sempre Buckingham Palace, è rimasta "delusa" dal fatto di non presenziare alla cerimonia. La sovrana è anche il capo delle forze armate, inoltre, ha vissuto la seconda guerra mondiale nella sua adolescenza.

