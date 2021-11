https://it.sputniknews.com/20211114/la-proposta-degli-operatori-degli-impianti-sciistici-sulle-piste-solo-chi-e-vaccinato-13730802.html

La proposta degli operatori degli impianti sciistici: "Sulle piste solo chi è vaccinato"

La proposta degli operatori degli impianti sciistici: "Sulle piste solo chi è vaccinato"

La presidente dell'Associazione nazionale esercenti funiviari intervistata dall'Agi: "Sì al green pass, ma non con il tampone, e vaccino anche per i bambini”.

2021-11-14T07:23+0100

2021-11-14T07:23+0100

2021-11-14T07:23+0100

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/1e/9851953_0:105:3000:1793_1920x0_80_0_0_b8cbaceeea30f50756475b6ddc416109.jpg

“Un'altra stagione cancellata ammazzerebbe definitivamente l'economia della montagna e tutto ciò che ruota attorno”.L’allarme sull’incubo di possibili chiusure a fronte della nuova risalita dei contagi spaventa gli operatori del settore, come Valeria Ghezzi, presidente dell'Associazione nazionale esercenti funiviari (Anef).In un’intervista all’Agi, l’imprenditrice ha proposto di consentire l’accesso agli impianti soltanto ai vaccinati."I vaccinati – ha aggiunto - non possono pagare per la minoranza non vaccinata perché, se così fosse, passerebbe il messaggio che il non vaccinato ha ragione e non sarebbe giusto bastonare le persone che cercano di lavorare”.Per l’imprenditrice, il rischio di nuovi blocchi c’è. E quindi, in vista delle prossime settimane, che sanciranno l’inizio della stagione sciistica nel nostro Paese, gli operatori del settore chiedono al governo di intervenire per garantire lo svolgimento delle attività sulle piste.Alla vigilia delle riaperture degli impianti, la presidente di Anef mette in guardia sul rischio code e assembramenti proprio per il controllo del green pass. “Il governo – incalza - deve dirci come bisognerà procedere”.A questo si aggiungono altre difficoltà di tipo logistico: "Con il freddo i cellulari di scaricano, il pezzo di carta con la neve si sgualcisce e poi, in quale luogo vengono controllati i pass? Ai parcheggi? Alle casse? Alla partenza dell'impianto?”.Le regole, per il momento, prevedono l’obbligo di green pass per gli impianti di risalita e dell’utilizzo della mascherina nelle cabinovie al chiuso.Ma la rappresentante degli esercenti funiviari chiede all’esecutivo un passo ulteriore. “Il green pass – è la proposta - dovrebbe inserire l'informazione se una persona è vaccinata e la relativa data di scadenza ma oggi questi dati non compaiono sulla prima schermata dell'applicazione".

https://it.sputniknews.com/20210922/turismo-invernale-la-stagione-202122-puo-partire-ma-per-sciare-ci-vorra-il-green-pass-13010088.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

coronavirus in italia