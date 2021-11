https://it.sputniknews.com/20211114/la-minaccia-di-walter-ricciardi-dovremmo-togliere-il-green-pass-a-chi-rifiuta-la-terza-dose-13749674.html

La minaccia di Walter Ricciardi, dovremmo togliere il green pass a chi rifiuta la terza dose

La minaccia di Walter Ricciardi, dovremmo togliere il green pass a chi rifiuta la terza dose

Il consulente del ministro della Salute, il professore Walter Ricciardi, dopo avere in passato affidato ai social network il suo pensiero su cosa avrebbe fatto... 14.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-14T18:12+0100

2021-11-14T18:12+0100

2021-11-14T18:12+0100

coronavirus in italia

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0b/9771228_0:0:1601:901_1920x0_80_0_0_00938e9f38b2422784d7cdd7f87e8504.jpg

Secondo Ricciardi, chi non si sottoporrà a terza dose dovrebbe perdere il green pass. Una minaccia insomma, più che una azione educativa da parte di una figura con una responsabilità pubblica.La metodologia che Ricciardi adotterebbe è molto capillare e anche dura, molto da regime direbbero i no-vax. Vorrebbe che contro i non vaccinati si agisse Asl per Asl, studio medico per studio medico. L’obiettivo di Ricciardi, quindi, è stanare i non vaccinati più che educarli all’utilità del vaccino.E tornando sugli insegnanti, Ricciardi crede che anche a loro la terza dose debba essere somministrata in modo obbligatorio. Obbligatorio “per tutti coloro che lavorano a contatto con i fragili. Ad esempio gli insegnanti, visto che i bambini non sono protetti in quanto non possono essere vaccinati”.Insomma, il professore Ricciardi, anche docente universitario, punterebbe più sulla coercizione che sull’educazione e formazione delle persone.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia, green pass