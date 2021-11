https://it.sputniknews.com/20211114/josep-borrell-e-contro-i-muri-per-risolvere-crisi-migratoria-oggi-piu-muri-che-ai-tempi-di-berlino-13750849.html

Josep Borrell è contro i muri per risolvere crisi migratoria: oggi più muri che ai tempi di Berlino

Josep Borrell è contro i muri per risolvere crisi migratoria: oggi più muri che ai tempi di Berlino

L'Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, ritiene che le barriere di confine non risolveranno il flusso migratorio dalla Bielorussia. 14.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-14T16:55+0100

2021-11-14T16:55+0100

2021-11-14T16:55+0100

polonia

migranti

crisi dei migranti

accoglienza dei migranti

flusso migranti

josep borrell

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/870/78/8707808_0:28:3128:1788_1920x0_80_0_0_059b06dec46b74011b935fd3f1412e9f.jpg

Polonia, Lettonia e Lituania chiedono all'UE di finanziare la costruzione di barriere alle frontiere che condividono con la Bielorussia.La Lituania ha iniziato la costruzione di una recinzione di 30 chilometri il 9 luglio, la Polonia ha iniziato a costruire una recinzione alta 2,5 metri alla fine di agosto e il 27 ottobre la Lettonia ha iniziato a costruire un muro alto quattro metri e lungo 400 chilometri al confine con la Bielorussia.I tre paesi denunciano da mesi una valanga di attraversamenti illegali dalla Bielorussia e accusano Minsk di aver orchestrato una crisi migratoria per destabilizzare l'Unione Europea in rappresaglia alle sanzioni.Decine di migliaia di immigrati, principalmente dall'Iraq e da altri paesi del Medio Oriente, hanno cercato finora quest'anno di attraversare i confini nordorientali dell'UE dalla Bielorussia.Il presidente bielorusso Alexandr Lukashenko, vessato dall'Occidente in seguito alla sua controversa rielezione nell'agosto 2020 e alla repressione delle proteste seguite alla presunta frode elettorale, ha avvertito lo scorso giugno che Minsk non ha "né soldi né forza" per contenere il flusso di migranti.Le autorità polacche hanno dichiarato lo stato di emergenza nei territori di confine con la Bielorussia e l'esercito e la polizia sono coinvolti nella protezione dei confini.Da parte loro, le guardie di frontiera bielorusse accusano i loro colleghi in Lettonia, Lituania e Polonia di espellere con la forza i richiedenti asilo.

https://it.sputniknews.com/20211114/putin-russia-disponibile-a-risolvere-crisi-migratoria-al-confine-tra-polonia-e-bielorussia-13746639.html

polonia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

polonia, migranti, crisi dei migranti, accoglienza dei migranti, flusso migranti, josep borrell