Green pass: cosa succede se scade mentre stai lavorando

Green pass: cosa succede se scade mentre stai lavorando

2021-11-14T08:18+0100

2021-11-14T08:18+0100

2021-11-14T08:18+0100

Quindi troviamo i green pass temporanei, riservati ai non vaccinati che fanno un tampone con risultato negativo.Il green pass, però, in tutti i casi può scadere. Cosa succede se questo dovesse scadere mentre stiamo lavorando? I casi strani e al limite non sono mancati ed hanno fatto discutere non poco, come i carabinieri mandati via dalle caserme o il macchinista di Trenord, a cui è scaduto il green pass e hanno soppresso il treno, tra lo stupore dei passeggeri.Una domanda e risposta presente nell’area FAQ del governo presenta una soluzione a questa condizione sotto la domanda:Alla domanda le FAQ sul green pass del governo rispondono:Va precisato, inoltre, che se il lavoratore o la lavoratrice, che entra in turno con green pass valido a scadenza durante la giornata, dovesse entrare e uscire più volta dalla sede, è ammessa al rientro anche con green pass scaduto.

