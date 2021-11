Sedata la rivolta nel carcere di Guayaquil, in Ecuador, ora si fa la conta dei morti: 68 in tutto. Solo lo scorso settembre vi era stato un altro massacro che... 14.11.2021, Sputnik Italia

Ecuador: situazione tornata alla normalità dopo ennesimo massacro in carcere

Sedata la rivolta nel carcere di Guayaquil, in Ecuador, ora si fa la conta dei morti: 68 in tutto. Solo lo scorso settembre vi era stato un altro massacro che aveva registrato 118 vittime. Il portavoce del governo del Paese ha riferito in conferenza stampa che farà "importanti annunci sulle misure da adottare in materia di carceri e affollamento".