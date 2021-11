https://it.sputniknews.com/20211114/de-scalzi-laumento-del-gas-naturale-non-dipende-dalla-russia-ma-da-investimenti-non-fatti-13744160.html

De Scalzi, l’aumento del gas naturale non dipende dalla Russia ma da investimenti non fatti

Chi sta causando l'aumento del costo del gas naturale? Dopo molti mesi di polverone, anche sul piano di politica internazionale, una intervista all'Ad di Eni... 14.11.2021, Sputnik Italia

L’amministratore delegato di Eni spa, Claudio Descalzi, spiega in una intervista rilasciata al Corriere della Sera quali sono le reali motivazioni che spingono il prezzo del gas naturale così in alto e perché a monte non c’è un gioco geopolitico della Russia, ma un problema di visione globale.Descalzi dice che il prezzo del gas naturale schizzato in Europa al 535% non può essere imputato alla Russia, e nemmeno al fatto che lo scorso inverno il poco vento nel mare del Nord ha ridotto la capacità degli impianti eolici off-shore dal 15-18% al 7%.Il rincaro ha toccato anche l’Argentina, il Brasile e gli Stati Uniti. Eppure questi ultimi, fa notare Descalzi, di gas ne hanno e anche molto, ma il prezzo è raddoppiato.Cos’è accaduto al gas naturale, quindi?Una questione di investimentiL’ad di Eni spa spiega che le reali ragioni della situazione presentano affondano le radici nel 2014, quando vi fu un enorme “eccesso di offerta molto importante” che costrinse le società globali a ridurre gli investimenti da 850 miliardi di dollari annui a un massimo di 400 miliardi.Questo calo degli investimenti ha creato, nel corso di 7 anni, un calo strutturale nell’offerta di gas naturale a livello globale comportando che “l’offerta non è più in linea con una domanda che sta rimbalzando”.La competizione tra gas naturale e transizione ecologicaA complicare le cose, spiega Descalzi, si è messa l’esigenza di passare ad una produzione di energia a livello globale che derivi da fonti più pulite e meno inquinanti.In pratica, il gas naturale è entrato in competizione con le rinnovabili e gli investimenti sono stati smistati da una parte e dall’altra.Con la conseguenza, ora, che chi non sta riuscendo ad approvvigionarsi di gas naturale per produrre energia si è rivolto al più inquinante petrolio o addirittura al carbone.Anche Eni ha fatto lo stesso:

