https://it.sputniknews.com/20211114/brunetta-e-controlli-nei-cantieri-telefonati-sindacati-chiedono-invece-agenti-sotto-copertura-13745150.html

Brunetta e controlli nei cantieri “telefonati”. Sindacati chiedono invece agenti sotto copertura

Brunetta e controlli nei cantieri “telefonati”. Sindacati chiedono invece agenti sotto copertura

Pochi giorni fa il ministro della Funzione Pubblica Renato Brunetta partecipando ad un evento organizzato da Anitec-Assinform ha parlato di una modifica in... 14.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-14T16:20+0100

2021-11-14T16:20+0100

2021-11-14T16:20+0100

lavoro

renato brunetta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/10/10140108_0:39:3325:1909_1920x0_80_0_0_af678a52b53856e0290cccc5e416d65c.jpg

Il ministro ha infatti genericamente parlato di fare “una telefonata finalizzata a programmarlo” l’intervento ispettivo sui cantieri, al fine di “specificarne la natura, a individuarne i contenuti, i documenti necessari, i giorni in cui arriverà, le risorse di cui si avrà bisogno”.Il Fatto Quotidiano ha raggiunto Alessandro Genovesi, segretario generale di Fillea Cgil, il quale ha invece chiesto tutto l’opposto, ovvero che si agisca come in Francia e in Germania, dove si impiegano anche “agenti sotto copertura per le violazioni lavoristiche: ispettori che si fingono operai per entrare nei cantieri”.La riflessione dei sindacati è semplice. A cosa servono i controlli nei cantieri se vengono telefonati prima?

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

lavoro, renato brunetta