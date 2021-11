https://it.sputniknews.com/20211114/austria-cancelliere-conferma-lockdown-per-non-vaccinati-da-lunedi-13749201.html

Austria, da lunedì tempi duri per i non vaccinati contro il Covid

Il cancelliere austriaco Alexander Schallenberg ha annunciato a partire da domani il lockdown per i non vaccinati. 14.11.2021, Sputnik Italia

Le nuove misure ad hoc a svantaggio dei non vaccinati entreranno in vigore allo scoccare della mezzanotte. Esclusi dal lockdown i bambini di età inferiore ai 12 anni. Schallenberg ha sottolineato che la polizia controllerà l'osservanza delle misure restrittive da parte dei non vaccinati ed i trasgressori saranno puniti.Va ricordato che in Austria il 63,77% della popolazione ha completato il ciclo di vaccinazione contro il Covid. A titolo di confronto in Italia il tasso di vaccinazione supera l'80%. A causa della crescita dei casi e dei decessi per Covid-19, le autorità austriache non hanno avuto altra scelta che mettere in lockdown i non vaccinati, per cui è possibile uscire di casa solo per fare la spesa o recarsi al lavoro. La scappatoia del tampone per recarsi ad eventi pubblici non è più possibile d'ora in avanti per gli austriaci che continuano a dire no alla vaccinazione.

