Attacchi aerei 2019 in Siria, New York Times rivela decine di civili uccisi: Stati Uniti ammettono

Attacchi aerei 2019 in Siria, New York Times rivela decine di civili uccisi: Stati Uniti ammettono

Un nuovo rapporto del New York Times fornisce uno spaccato approfondito su due attacchi aerei back-to-back, condotti dagli Stati Uniti e avvenuti in Siria il... 14.11.2021

Per la prima volta, l'US Central Command (USCENTCOM), il comando combattente unificato che ha supervisionato le operazioni aeree statunitensi in Siria, ha riconosciuto ufficialmente la serie di attacchi contro obiettivi vicino a Baghuz, in Siria, il 18 marzo 2019.Rispondendo all’inchiesta del New York Times, USCENTCOM ha dettagliato in una dichiarazione pubblicata sabato che le forze americane hanno confermato che 16 combattenti del Daesh* e 4 civili erano tra gli 80 uccisi.USCENTCOM ha sostenuto che gli attacchi erano "legittima autodifesa", e che non era chiaro se gli altri 60 individui - tutti donne e bambini - fossero sostenitori del movimento islamista.Riportando interviste fatte al personale statunitense, documenti riservati e rapporti classificati, il New York Times ha scritto che gli attacchi mortali sono stati rapidamente messi in discussione dal personale statunitense con il Combined Air Operations Center (CAOC)."Chi avete centrato?" aveva chiesto un analista in una chat riservata.Le forze statunitensi hanno sganciato sia una bomba da 500 libbre (227 chilogrammi) che una da 2.000 libbre (907 chilogrammi) sulla zona vicino alla città di Baghuz.Il tenente colonnello Dean W. Korsak, un avvocato dello US Air Force che ha segnalato gli attacchi come un possibile crimine di guerra, per prima cosa ha tentato di ottenere l’autorizzazione per indagare sull'attacco.All'epoca, una valutazione iniziale dopo gli attacchi aveva portato alla conclusione che si era verificato un ridotto numero di vittime civili. Non riuscendo a ottenere l’assegnazione del caso dall'Air Force e informazioni dagli investigatori penali, Korsak ha allertato l’Ufficio dell'Ispettore Generale del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti.L'avvocato dell'US Air Force ha anche inviato un'email alla commissione per le forze armate del Senato degli Stati Uniti, informando i membri che un'unità militare americana aveva intenzionalmente presentato un audio falsificato nel tentativo di "coprire gli incidenti" del 18 marzo 2019.Korsak ha anche affermato che i funzionari militari statunitensi avevano "intenzionalmente e sistematicamente aggirato le procedure" per evitare che il fatto venisse a galla.Gene Tate, un valutatore incaricato del caso per l'ufficio dell'ispettore generale, ha rivelato al New York Times che la leadership del Pentagono "sembrava voler insabbiare l’accaduto”.Tate – un ex ufficiale della Marina che ha lavorato sia per la Defense Intelligence Agency (DIA) che per il National Counterterrorism Center – ha affermato di essere stato costretto a lasciare il suo lavoro dopo aver espresso le sue posizioni sulla gestione degli attacchi da parte degli alti comandi militari.* Organizzazione terroristica vietata in Russia e molti altri Paesi (nota anche come Isis o Stato Islamico)

