Anche questo Natale rovinato dalla pandemia? Secondo Rasi non saranno festività normali

Anche questo Natale rovinato dalla pandemia? Secondo Rasi non saranno festività normali

14.11.2021

Migliore del Natale 2020 passato chiusi in casa e in zona rossa, rispettata o violata in base alle sensibilità personali e familiari.Per l’ex numero uno dell’Ema (l’Agenzia del farmaco europea), saremmo addirittura “molto a rischio, siamo in un equilibrio molto precario”, e questo nonostante l’84,02% della popolazione italiana sopra i 12 anni risulta completamente vaccinata.Forse sarà colpa del calo di efficacia del vaccino a 6 mesi dalla seconda dose che si riduce del 50% come fatto presente dall’Istituto superiore di sanità (Iss)?Dobbiamo essere “disciplinati” invita Rasi, se faremo i bravi a Natale riceveremo il regalo da Babbo Natale in buona sostanza. Altrimenti…Altrimenti lontana la seconda ondata dello scorso Natale, la variante delta potrebbe portarci alla quarta ondata, quella in corso in Germania, in Austria e in altri paesi.Per quanto riguarda la terza dose, spiega che dovrebbe essere l’ultima, perché “per gli immunologi il ciclo completo di solito prevede tre dosi. Se non ci saranno altre varianti, con la terza dose dovremmo essere a posto”.Non ci resta che attaccarci la cintura di sicurezza, come ha definito il vaccino il professore Richeldi, e sperare in un Buon Natale.

