A Milano 3 arresti per la manifestazione dei no green pass di sabato - Video

Complessivamente le forze dell'ordine hanno identificato 91 dimostranti. 14.11.2021, Sputnik Italia

Nella consueta manifestazione di sabato dei no green pass e no-vax di Milano la polizia ha arrestato 3 dimostranti, tutti accusati di resistenza a pubblico ufficiale e a seconda del caso di minacce e lesioni.Nel dettaglio si tratta di un 18enne, fermato dalle forze dell'ordine in piazza Duomo, poi di un 38enne piacentino con precedenti arrestato in piazza Beccaria anche per minacce, così come di un 30enne milanese, denunciato per lesioni contro un funzionario di polizia.Complessivamente le forze dell'ordine hanno identificato 91 dimostranti e sporto denuncia contro altre 2 persone a piede libero di 51 e 40 anni, una per resistenza a pubblico ufficiale e l'altra per manifestazione non preavvisata e il porto di un coltellino.Si sottolinea che la Questura sta valutando le posizioni degli identificati per l’eventuale segnalazione all'autorità giudiziaria.

