Un dietologo spiega come mangiare la pancetta senza nuocere alla salute

Un dietologo spiega come mangiare la pancetta senza nuocere alla salute

13.11.2021

La dietista Anastasia Egorova spiega che, contrariamente alla credenza popolare, la pancetta può essere benefica come qualsiasi alimento ricco di grassi animali, poiché si distingue per le sue elevate quantità di cosiddetti acidi grassi essenziali: oleico, linoleico, linolenico e palmitico, comunemente noto come vitamina F.Tuttavia, in alcuni casi, questo alimento può essere dannoso per la salute. La dietologa avverte che occorre sempre consumarla con moderazione: mentre un pezzo di pancetta una o due volte a settimana ti porterà solo benefici, mangiarla tutti i giorni è davvero pericoloso."Le persone in sovrappeso o che soffrono di problemi cardiovascolari dovrebbero fare attenzione quando la consumano, poiché è molto calorica e grazie al suo sapore è facile eccedere. Ma non c’è un divieto totale, ma serve in questi casi una riduzione considerevole", conclude la Egorova.

