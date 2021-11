https://it.sputniknews.com/20211113/taiwan-anziano-conducente-di-scooter-stacca-il-pollice-di-un-poliziotto-a-morsi---foto-13731507.html

Taiwan: anziano conducente di scooter stacca il pollice di un poliziotto a morsi - Foto

Taiwan: anziano conducente di scooter stacca il pollice di un poliziotto a morsi - Foto

Le persone non sono esattamente entusiaste quando ricevono una multa, ma a volte la loro rabbia porta a reazioni estremamente bizzarre. 13.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-13T19:44+0100

2021-11-13T19:44+0100

2021-11-13T19:44+0100

taiwan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/15/12208064_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_4210bbd1862daa5406d654b01777ddd1.jpg

Un alterco tra un anziano conducente di uno scooter e un ufficiale di polizia a Hualien City è sfociato in un intervento chirurgico dopo che l'uomo ha deciso di usare i suoi denti come arma letale.Secondo il sito Up Media, Wang te-lin, il capo della stazione di polizia di Meilu, era di pattuglia quando ha fermato un 71enne funzionario in pensione di nome Liu per guida irregolare di uno scooter. Liu ondeggiava da una parte all'altra e non ha rispettato due semafori rossi. Tuttavia, l'anziano uomo ha rifiutato il test dell'etilometro e si è messo a sproloquiare sui suoi amici nelle alte sfere.Dopo che Wang si è rifiutato di lasciarlo andare, il nonno è caduto in strada, sbattendo la testa contro il marciapiede a causa dello stato di ubriachezza in cui versava. Quando il poliziotto ha cercato di trattenere l'uomo e farlo salire sul suo veicolo, l'anziano ubriaco ha improvvisamente staccato con un morso un'intera falange del pollice del poliziotto, sputandola nell'auto.Fortunatamente, l'ufficiale è stato in grado di arrestare il colpevole e portarlo alla stazione da dove il poliziotto e stato portato di corsa all'ospedale, dove gli è stato riattaccato il pollice.

taiwan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

taiwan