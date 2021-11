https://it.sputniknews.com/20211113/sputnik-light-san-marino-tratta-con-la-russia-le-forniture-del-vaccino-anti-covid-13733352.html

Sputnik Light, San Marino tratta con la Russia le forniture del vaccino anti-Covid

Sputnik Light, San Marino tratta con la Russia le forniture del vaccino anti-Covid

San Marino è in trattativa per l'acquisto del vaccino Sputnik Light come dose di richiamo. 13.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-13T14:57+0100

2021-11-13T14:57+0100

2021-11-13T14:57+0100

russia

san marino

vaccino

coronavirus nel mondo

lo sviluppo del vaccino russo contro il coronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1a/12283613_0:68:776:505_1920x0_80_0_0_fb34fa7344d20fb77c920ea92ab8a8e2.jpg

Le autorità sammarinesi stanno negoziando l'acquisto di un lotto di vaccino Sputnik Light con il Fondo Russo per gli Investimenti Diretti (RDIF) da utilizzare come terza dose per il richiamo vaccinale, ha dichiarato a Sputnik Roberto Ciavatta, segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale della Repubblica sul Monte Titano.Secondo Ciavatta, la campagna di rivaccinazione con la terza dose per la popolazione sammarinese è iniziata da pochi giorni per gli anziani, gli operatori sanitari delle case di riposo ed i fragili. Secondo gli ultimi dati, circa 300 persone hanno ricevuto la terza dose, ha osservato Ciavatta.Nell'ambito della campagna di vaccinazione a San Marino, il vaccino russo Sputnik V è stato utilizzato in oltre l'80% dei casi, creando problemi ai residenti locali per l'ottenimento del green pass italiano. Il governo italiano ha concesso ai sanmarinesi la possibilità di ottenere la certificazione verde con la dose di richiamo di un vaccino riconosciuto dall'Ema entro il 31 dicembre. Nonostante il mancato riconoscimento del vaccino russo in Europa, ha aggiunto il ministro, alcuni sanmarinesi vogliono ancora ricevere il farmaco russo come terza dose.Secondo Ciavatta, le autorità sammarinesi ipotizzano che l'agevolazione temporanea per i residenti nella repubblica, che consente loro di recarsi a lavorare in Italia e di viaggiare sui mezzi interregionali, venga prorogata dopo Capodanno. Allo stesso tempo, ha affermato che questa settimana l'app italiana per la verifica del green pass ha iniziato a riconoscere i codici QR che sono stati rilasciati a coloro che hanno ricevuto lo Sputnik V.

https://it.sputniknews.com/20210902/san-marino-sputnik-v-il-vaccino-russo-ha-mostrato-unefficacia-del-948-contro-il-virus-12755614.html

russia

san marino

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, san marino, vaccino, coronavirus nel mondo, lo sviluppo del vaccino russo contro il coronavirus