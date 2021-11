https://it.sputniknews.com/20211113/sondaggi-politici-del-week-end-pd-resta-primo-partito-ma-fdi-incalza-13729724.html

Sondaggi politici del week end: Pd resta primo partito, ma Fdi incalza

Il sondaggio politico di questo fine settimana ci mostra un Partito Democratico vitale, che resta al primo posto delle intenzioni di voto del campione di... 13.11.2021, Sputnik Italia

Il Pd è primo con il 20,4% dei voti, seguito a breve distanza da Fratelli d’Italia al 19,8%. Segue staccata, anche se non di troppo, la Lega per Salvini premier, che raccoglie il 18,4% delle intenzioni di voto.Il Movimento 5 Stelle è distante dalla competizione del trio in testa, il partito di Giuseppe Conte e di Beppe Grillo viaggia sul 16,1% delle intenzioni di voto, secondo questo sondaggio politico del fine settimana.Si rivitalizza, poi, il partito di Silvio Berlusconi, che sale all’8,3%. Forza Italia vive una fase di incertezza, che il Cavaliere sembra avere sotto controllo, ma non si sa fino a quando.Tra i piccoli partiti è primo Azione di Carlo Calenda, con il 3%, seguito da Italia Viva e da +Europa, con il 2,5% delle intenzioni di voto.Sondaggio politico: i leader politici più e meno apprezzati dagli italianiPer una volta partiamo dai leader politici italiani meno apprezzati. Secondo questo sondaggio politico, Carlo Calenda e Matteo Renzi si collocano ultimi. Tra i due, negli ultimi mesi, appaiono essere in corso prove di dialogo politico per una futura coalizione che li aiuti a entrare in Parlamento nel 2023 o, comunque, durante le prossime elezioni politiche.Sono in buona compagnia di Beppe Grillo, che dalle cinque stelle di alcuni anni fa è passato ad una sola stella di apprezzamento da parte degli italiani.Tornando in cima alla graduatoria dei leader politici più apprezzati in Italia, troviamo Mario Draghi, che accontenta il 65% degli italiani.Seguono, in ordine sparso, Roberto Speranza, Giancarlo Giorgetti e Matteo Salvini, apprezzati quasi alla pari, e poi Paolo Gentiloni e Dario Franceschini.Sondaggio: green passs ItaliaInfine, una sottolineatura significativa: secondo il sondaggio, il green pass è approvato dal 78% degli italiani.

