Sileri: un dovere curare tutti, anche no-vax

Secondo il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, non fornire assistenza sanitaria ai non vaccinati contro il Covid è "un estremismo". 13.11.2021, Sputnik Italia

Pagare o non pagare le cure ai non vaccinati contro il coronavirus? A questo interrogativo risponde con un no Pierpaolo Sileri, pur comprendendo "lo stato d'animo" di chi invece sostiene il contrario.Secondo Sileri, il fenomeno no-vax è nell'analfabetismo sanitario e nella mancanza all'educazione sanitaria, aggiungendo che il rifiuto dell'assistenza medica a chi rifiuta la vaccinazione contro il coronavirus si può considerare "un estremismo".In precedenza il virologo Andrea Crisanti, pur trovando molto suggestiva l’idea di far pagare ai no-vax le spese mediche per le loro cure legate al Covid-19 se si ammalano, ha sostenuto che questa opzione sia pericolosa e discriminatoria.

