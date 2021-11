Le caratteristiche del nuovo sistema missilistico antiaereo russo S-550

"Il nuovo sistema mobile è in fase di sviluppo come versione del sistema di difesa aerea S-500 e sarà specializzato in compiti di difesa antimissile e antispaziale. Le sue capacità di intercettare testate di missili balistici di varie gittate, principalmente intercontinentali, come così come armi d'attacco spaziali, saranno di un ordine di grandezza superiore a quelle dell'S-400 e dell'S-500, così come i sistemi di difesa missilistica americani Thaad e Aegis con i missili SM-3Block llB", ha affermato uno degli interlocutori dell'agenzia.