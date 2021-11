https://it.sputniknews.com/20211113/russia-denuncia-attivita-militare-aggressiva-di-usa-e-nato-nel-mar-nero-minaccia-per-la-regione-13732008.html

Russia denuncia "attività militare aggressiva" di USA e Nato nel Mar Nero: "minaccia per la regione"

Il presidente russo Vladimir Putin ha parlato dell'attività degli Stati Uniti nel Mar Nero all'inizio della giornata, osservando che l'uso dell'aviazione... 13.11.2021, Sputnik Italia

Le forze aerospaziali russe hanno rilevato oggi quattro velivoli di ricognizione vicino al confine nazionale, ha affermato il ministero della Difesa.Mosca ha inoltre criticato le attività ostili del blocco, sottolineando che non contribuiscono alla stabilità nella regione del Mar Nero.Queste dichiarazioni sono una risposta alle esercitazioni nel Mar Nero, effettuate da Stati Uniti, Turchia, Romania e Ucraina. Le esercitazioni sono arrivate sullo sfondo dell'aumento dell'attività della Nato vicino ai confini della Russia.Mosca ha più volte definito le attività della Nato nell'area come una provocazione per stimolare le tensioni e perseguire una politica di contenimento della Russia.

