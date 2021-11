https://it.sputniknews.com/20211113/rimini-omicidio-in-hotel-45enne-aggredito-muore-dopo-9-giorni-di-coma-13733480.html

Rimini, omicidio in hotel: 45enne aggredito muore dopo 9 giorni di coma

Rimini, omicidio in hotel: 45enne aggredito muore dopo 9 giorni di coma

Morto dopo ben 9 giorni di coma l'italiano picchiato a morte in una stanza d'albergo a Marina Centro, Rimini. 13.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-13T16:29+0100

2021-11-13T16:29+0100

2021-11-13T16:29+0100

italia

omicidio

rimini

criminalità organizzata

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/14/11194335_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f41bbdd869918a2c9c88bfbdf344e8f7.jpg

Non ce l'ha fatta la vittima del feroce pestaggio, messo in atto da un gruppo di 4 criminali nella serata di mercoledì 3 novembre, in un hotel della cittadina rivierasca. Trasferito con urgenza al Bufalini di Cesena, dopo 9 giorni di coma non si è mai più ripreso. Fatali i colpi subiti alla testa e al torace. Lo riporta Tgcom24. Gli uomini della squadra mobile hanno bloccato, su decreto di fermo per omicidio, 3 dei 4 autori del feroce assalto.Si tratta di due italiani, di 35 e 53 anni, e di un croato, di 42 anni. Risulta ricercato all'estero un bosniaco di 45 anni.Si ritiene che a scatenare il feroce e violento pestaggio sia stato un debito non pagato.La vittima, con precedenti, era finita al centro di un'investigazione anni fa. L'operazione, denominata Hammer e coordinata dalla Procura Antimafia di Bologna, aveva portato all'arresto di 10 persone, delineando l'esistenza di quella che era stata definita come una "nuova camorra romagnola".

https://it.sputniknews.com/20211110/rimini-bimbo-di-2-anni-morto-in-incidente-i-genitori-indagati-per-omicidio-stradale-13695389.html

rimini

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, omicidio, rimini, criminalità organizzata