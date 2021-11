https://it.sputniknews.com/20211113/reddito-di-cittadinanza-il-75-di-chi-ne-beneficia-non-ha-mai-lavorato---tridico--13733981.html

Reddito di cittadinanza, il 75% di chi ne beneficia non ha mai lavorato - Tridico

Il presidente dell’Inps entra nei dati statistici che riguardano il reddito di cittadinanza e fa osservare che soltanto il 20% di chi lo riceve aveva in... 13.11.2021, Sputnik Italia

In questo 75%, tuttavia, sono compresi anche i minori e i disabili, oltre agli anziani che sono beneficiari del reddito di cittadinanza perché a carico di chi ha fatto la domanda per percepire la misura di sostegno al reddito.Il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, partecipando ad un evento a Bergamo organizzato da imprenditori, ha fatto notare che la maggioranza di quelli che ricevono il reddito di cittadinanza sono persone a bassa scolarizzazione, tanto che la metà ha solo la licenza elementare.“Per questo il grosso del lavoro da fare è di formazione di base, con investimenti di inclusione sociale”, dice Tridico come riporta l’Adnkronos.Atteggiamento violento contro i poveriPer Tridico, quindi, il reddito di cittadinanza è giusto, perché “bisogna contrastare la povertà”.Tuttavia, il sistema ha oggettivamente dimostrato di avere allarmanti falle, tanto da avere permesso, anche con la compiacenza di impiegati pubblici, l’invio del reddito di cittadinanza a cittadini della Romania, finti residenti in Italia. Sono 9mila le persone denunciate dalla Guardia di Finanza in un'inchiesta che per denunciati non ha eguali.Un sondaggio promosso oggi indica che il 53% degli italiani è contrario al reddito di cittadinanza ed è approvato solo da una minoranza.

