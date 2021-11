https://it.sputniknews.com/20211113/questo-super-alimento-aiuta-ad-abbassare-la-pressione-sanguigna-13736585.html

Questo super-alimento aiuta ad abbassare la pressione sanguigna

Se hai la pressione alta, rivedi la tua dieta, poiché ci sono alimenti che la tengono alta e altri che aiutano a combatterla. Un nutrizionista spiega a Sputnik... 13.11.2021, Sputnik Italia

Questo prodotto, che è già diventato molto popolare tra coloro che conducono uno stile di vita sano, influisce notevolmente sul sistema cardiovascolare, afferma Olga Chuntonova.Inoltre, pulendo le pareti dei vasi sanguigni dalle placche di ateroma, questo alimento aiuta a prevenire le malattie cardiovascolari, sottolinea Chuntonova. I semi di chia sono ricchi di magnesio e potassio, che influenzano i livelli di pressione sanguigna, aggiunge.Tenendo conto di queste proprietà, si raccomanda soprattutto alle persone ipertensive di includere questo alimento nella loro dieta. Ma, in caso di ipotensione, diminuzione della pressione sanguigna, è sconsigliato consumarlo per non provocare un abbassamento ancora più notevole della pressione.

